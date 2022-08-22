Про це повідомляє Профутбол Digital у facebook.

"Телеканали 2+2 та УНІАН, YouTube-канали спортивних проєктів 1+1 media – FootballHub і Профутбол Digital транслюватимуть футбольні матчі нового сезону УПЛ. Перша гра, яку транслюватиме 1+1 media, відбудеться завтра, 23 серпня, о 15:00 між командами "Зоря" та "Ворскла" на телеканалі 2+2", - заявили у 1+1 media.

У медіагрупі додали, що поєдинки транслюватимуться на телеканалах безплатно. Крім того, їх у вільному доступі можна буде переглянути на YouTube-каналах FootballHub та Профутбол Digital.

Наразі в УПЛ поки не відреагували на цю заяву. Прем'єр-ліга лише 15 серпня оголосила про створення єдиного телепулу та продала офіційні права на трансляцію матчів телекомпанії Setanta Sports.

15 серпня УПЛ обрала офіційним транслятором чемпіонату України з футболу телекомпанію Setanta Sports.

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