"Динамо" та ще три клуби відмовилися передавати права на показ матчів офіційному транслятору УПЛ
Медіагрупа 1+1 media оголосила, що транслюватиме домашні матчі "Динамо", "Зорі", "Дніпра-1" та "Металіста" в чемпіонаті України з футболу
Про це повідомляє Профутбол Digital у facebook.
"Телеканали 2+2 та УНІАН, YouTube-канали спортивних проєктів 1+1 media – FootballHub і Профутбол Digital транслюватимуть футбольні матчі нового сезону УПЛ. Перша гра, яку транслюватиме 1+1 media, відбудеться завтра, 23 серпня, о 15:00 між командами "Зоря" та "Ворскла" на телеканалі 2+2", - заявили у 1+1 media.
У медіагрупі додали, що поєдинки транслюватимуться на телеканалах безплатно. Крім того, їх у вільному доступі можна буде переглянути на YouTube-каналах FootballHub та Профутбол Digital.
Наразі в УПЛ поки не відреагували на цю заяву. Прем'єр-ліга лише 15 серпня оголосила про створення єдиного телепулу та продала офіційні права на трансляцію матчів телекомпанії Setanta Sports.
- 15 серпня УПЛ обрала офіційним транслятором чемпіонату України з футболу телекомпанію Setanta Sports.
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