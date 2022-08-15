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Стало відомо, хто транслюватиме матчі чемпіонату України з футболу

15 серпня, 2022 понедiлок
11:53
Спорт "Маріуполь" - "Динамо"

Прем'єр-ліга обрала офіційним транслятором чемпіонату України з футболу телекомпанію Setanta Sports

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.  

За відповідне рішення проголосувала більшість клубів прем'єр-ліги. 

"Офіційним транслятором УПЛ стала міжнародна телекомпанія Setanta Sports. Контракт розраховано на три сезони, його сума складає $16,2 млн. Матчі чемпіонату України з футболу в преміум якості будуть доступні для глядачів на трьох майданчиках", - повідомили в УПЛ.  

Там уточнили, що їх транслюватимуть лінійні канали Setanta Sports, які показуватимуть щонайменше чотири матчі кожного туру наживо та решту в записі; ОТТ-платформа Setanta Sports, яка покаже всі ігри у прямому етері; YouTube канал Setanta Sports, на якому транслюватимуться два матчі наживо та можна буде переглянути всі матчі у записі вже за 15 хв після фінального свистка.

Раніше більшість матчів чемпіонату України транслювали телеканали "Футбол 1/2/3", які було закрито через рішення їх власника Ріната Ахметова вийти з медіабізнесу. 

  • 11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.

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футбол
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чемпіонат Украіни
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