УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
У неділю, 13 листопада, будуть зіграні стартові матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 12-го туру у турнірній таблиці УПЛ лідирує СК "Дніпро-1". За 11 матчів команда Кучера набрала 31 бал і жодного разу не програла. Слідом йде "Шахтар". У "гірників" 10 зіграних зустрічей і 26 очок.
Третя позиція у луганської "Зорі" (22 бали і 11 матчів). "Олександрія" - четверта (20/10).
Київське "Динамо" йде п'ятим, 19 очок.
Останню позицію з 6 очками займає одеський "Чорноморець".
Українська Прем'єр-ліга
13-й тур
13 листопада
13:00 "Ворскла" - "Дніпро-1" (Setanta)
13:00 "Олександрія" - "Верес" (Setanta)
15:00 "Шахтар" - "Зоря" (Setanta)
15:00 "Динамо" - "Колос" (2+2)
15:00 "Металіст 1925" - "Інгулець" (Setanta)
14 листопада
13:00 "Металіст" - "Кривбас"
14:00 "Чорноморець" - "Львів" (Setanta)
15:00 "Рух" - "Минай"
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