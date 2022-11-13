УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 12-го туру у турнірній таблиці УПЛ лідирує СК "Дніпро-1". За 11 матчів команда Кучера набрала 31 бал і жодного разу не програла. Слідом йде "Шахтар". У "гірників" 10 зіграних зустрічей і 26 очок.

Третя позиція у луганської "Зорі" (22 бали і 11 матчів). "Олександрія" - четверта (20/10).

Київське "Динамо" йде п'ятим, 19 очок.

Останню позицію з 6 очками займає одеський "Чорноморець".

Українська Прем'єр-ліга

13-й тур

13 листопада

13:00 "Ворскла" - "Дніпро-1" (Setanta)

13:00 "Олександрія" - "Верес" (Setanta)

15:00 "Шахтар" - "Зоря" (Setanta)

15:00 "Динамо" - "Колос" (2+2)

15:00 "Металіст 1925" - "Інгулець" (Setanta)

14 листопада

13:00 "Металіст" - "Кривбас"

14:00 "Чорноморець" - "Львів" (Setanta)

15:00 "Рух" - "Минай"

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