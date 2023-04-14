УПЛ: розклад матчів і трансляцій 21-го туру
У п'ятницю, 14 квітня, стартує 21-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
21-й тур
14 квітня
13:00 "Минай" – "Кривбас" (Setanta)
14:00 "Інгулець" – "Колос" (Setanta)
15:00 "Рух" – "Динамо" (УНІАН)
15 квітня
13:00 "Металіст" – "Верес" (УНІАН)
15:00 "Зоря" – "Дніпро-1" (УНІАН)
15:00 "Металіст 1925" – "Олександрія" (Setanta)
16 квітня
14:00 "Шахтар" – "Львів" (Setanta)
15:00 "Чорноморець" – "Ворскла" (Setanta)
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