УПЛ: розклад матчів і трансляцій 23-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 28 квітня, трьома матчами стартує 23-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
23-й тур
28 квітня
13:00 "Верес" - "Львів". Трансляція - Setanta Sports
13:00 "Металіст" - "Динамо". Трансляція - "2+2"
15:00 "Колос" - "Шахтар". Трансляція - Setanta Sports
29 квітня
13:00 "Зоря" - "Чорноморець". Трансляція - УНІАН
13:00 "Минай" - "Металіст 1925". Трансляція - Setanta Sports
14:00 "Інгулець" - "Дніпро-1". Трансляція - Setanta Sports
15:00 "Кривбас" - "Олександрія". Трансляція - Setanta Sports
15:00 "Рух" - "Ворскла". Трансляція - УНІАН
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