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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 24-го туру

3 травня, 2023 середа
06:31
Спорт Шахтар, Ярослав Ракицький (у центрі)

Сьогодні, 3 травня, стартує 24-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 23-му турі в прем'єр-лізі "Шахтар" переміг "Колос" (3:1), "Дніпро-1" здолав "Інгулець" (2:0), "Зоря" - "Чорноморець" (3:1), а "Динамо" переграло "Металіст" (3:1) у дебютному матчі Олександра Шовковського на посаді в. о. головного тренера. 

"Шахтар" набрав 56 очок та зберіг відрив від найближчого переслідувача - "Дніпра-1" у 5 пунктів. "Зоря" має 49 балів та йде третьою. "Динамо" з 44 очками - четверте.  

Українська Прем'єр-ліга

24-й тур

Середа, 3 травня

13:00 "Шахтар" – "Минай" (Трансляція - Setanta)

13:00 "Дніпро-1" – "Металіст" (УНІАН)

14:00 "Львів" – "Олександрія" (Setanta)

15:00 "Зоря" – "Верес" (УНІАН)

15:00 "Чорноморець" – "Колос" (Setanta)

Четвер, 4 травня

13:00 "Інгулець" – "Кривбас" (Setanta)

13:00 "Металіст 1925" – "Рух" (Setanta)

15:00 "Ворскла" – "Динамо" (Setanta)
 

футбол
УПЛ
чемпіонат України
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