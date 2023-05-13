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Головна Спорт УПЛ: розклад матчів і трансляцій 26-го туру
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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 26-го туру

13 травня, 2023 субота
08:00
Спорт Футболісти "Вереса"

У суботу, 13 травня, стартує 26-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська Прем'єр-ліга

26-й тур

13 травня

14:00 "Динамо" - "Чорноморець" ("2+2)

17:00 "Інгулець" - "Шахтар" (Setanta Sports)

14 травня

13:00 "Металіст" - "Зоря" (УНІАН)

13:00 "Львів" - "Ворскла"(Setanta Sports)

14:00 "Верес" - "Металіст 1925"" (Setanta Sports)

15:00 "Кривбас" - "Рух" (Setanta Sports)

15 травня

13:00 "Минай" - "Дніпро-1" (Setanta Sports)

15:00 "Колос" - "Олександрія" (Setanta Sports)

Турнірна таблиця УПЛ після 25 туру

футбол
УПЛ
чемпіонат України
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