УПЛ: розклад матчів і трансляцій 26-го туру
У суботу, 13 травня, стартує 26-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
26-й тур
13 травня
14:00 "Динамо" - "Чорноморець" ("2+2)
17:00 "Інгулець" - "Шахтар" (Setanta Sports)
14 травня
13:00 "Металіст" - "Зоря" (УНІАН)
13:00 "Львів" - "Ворскла"(Setanta Sports)
14:00 "Верес" - "Металіст 1925"" (Setanta Sports)
15:00 "Кривбас" - "Рух" (Setanta Sports)
15 травня
13:00 "Минай" - "Дніпро-1" (Setanta Sports)
15:00 "Колос" - "Олександрія" (Setanta Sports)
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