УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" у 2-му турі прем'єр-ліги перемогло у київському дербі "Оболонь" - 4:2, "Рух" здолав "Ворсклу" - 4:1, а "Олександрія" переграла "Металіст 1925" - 1:0. Усі вони мають по 6 очок та очолюють турнірну таблицю.

"Шахтар" 2 серпня зіграв внічию 1:1 з "Вересом" та з 4 пунктами йде п'ятим. Четвертий "Колос", який також має 4 бали.

Фанати можуть безплатно переглянути майже усі матчі 3-го туру УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV та Київстар ТБ.

Матч "Минай" - "Дніпро-1" буде доступний на ютубі, "Суспільне Спорт" та "Спорт 1".

Чемпіонат України

3-й тур

12 серпня

15:00 "Чорноморець" - "Оболонь"

17:00 "Полісся" - "Рух"

17:00 "Колос" - "Верес"

13 серпня

13:00 "Минай" - "Дніпро-1"

15:00 "Ворскла" - "Зоря"

17:00 "Кривбас" - "ЛНЗ Черкаси"

14 серпня

17:00 "Шахтар" - "Олександрія"

*перенесено матч "Динамо" - "Металіст 1925"

Турнірна таблиця УПЛ після 2-го туру

Фото: upl.ua