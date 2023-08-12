УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
У суботу, 12 серпня, стартує 3-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 2-му турі прем'єр-ліги перемогло у київському дербі "Оболонь" - 4:2, "Рух" здолав "Ворсклу" - 4:1, а "Олександрія" переграла "Металіст 1925" - 1:0. Усі вони мають по 6 очок та очолюють турнірну таблицю.
"Шахтар" 2 серпня зіграв внічию 1:1 з "Вересом" та з 4 пунктами йде п'ятим. Четвертий "Колос", який також має 4 бали.
Фанати можуть безплатно переглянути майже усі матчі 3-го туру УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV та Київстар ТБ.
Матч "Минай" - "Дніпро-1" буде доступний на ютубі, "Суспільне Спорт" та "Спорт 1".
Чемпіонат України
3-й тур
12 серпня
15:00 "Чорноморець" - "Оболонь"
17:00 "Полісся" - "Рух"
17:00 "Колос" - "Верес"
13 серпня
13:00 "Минай" - "Дніпро-1"
15:00 "Ворскла" - "Зоря"
17:00 "Кривбас" - "ЛНЗ Черкаси"
14 серпня
17:00 "Шахтар" - "Олександрія"
*перенесено матч "Динамо" - "Металіст 1925"
Турнірна таблиця УПЛ після 2-го туру
Фото: upl.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе