УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції матчів УПЛ доступні на OTT-платформах. Зокрема мова йде про Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV та "Київстар ТБ".

Усі матчі УПЛ, окрім поєдинків "Динамо" і "Дніпра-1", будуть доступні саме на OTT-платформах.

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

15 вересня

18:30 "Металіст 1925" - "Зоря" (OTT)

16 вересня

15:00 "Чорноморець" - "Полісся" (OTT)

17:00 "Шахтар" - "Оболонь" (OTT)

19:00 "Олександрія" - "Минай" (OTT)

17 вересня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Рух" (OTT)

15:00 "Дніпро-1" - "Колос" (УНІАН)

17:00 "Кривбас" - "Верес" (OTT)

18 вересня

17:00 "Динамо" - "Ворскла" (2+2)