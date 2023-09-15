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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу

15 вересня, 2023 п'ятниця
05:35
Спорт "Верес" - "Чорноморець", УПЛ

У п'ятницю, 15 вересня, матчем "Металіст 1925" - "Зоря" стартує 7-й тур Української Прем'єр-ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції матчів УПЛ доступні на OTT-платформах. Зокрема мова йде про Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV та "Київстар ТБ".

Усі матчі УПЛ, окрім поєдинків "Динамо" і "Дніпра-1", будуть доступні саме на OTT-платформах. 

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

15 вересня

18:30 "Металіст 1925" - "Зоря" (OTT)

16 вересня

15:00 "Чорноморець" - "Полісся" (OTT)

17:00 "Шахтар" - "Оболонь" (OTT)

19:00 "Олександрія" - "Минай" (OTT)

17 вересня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Рух" (OTT)

15:00 "Дніпро-1" - "Колос" (УНІАН)

17:00 "Кривбас" - "Верес" (OTT)

18 вересня

17:00 "Динамо" - "Ворскла" (2+2)

  • У п'ятницю, 1 вересня, стартував 6-й тур чемпіонату України з футболу. "Шахтар" розгромив закарпатський "Минай", а "Ворскла" перемогла "Олександрію".
футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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