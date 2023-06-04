УПЛ: розклад матчів і трансляцій останнього туру
У неділю, 4 червня, стартує завершальний тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вже сьогодні, 4 червня, ми побачимо останній тур УПЛ. Інтрига залишається у битві за 2 місце між "Зорею" і "Дніпром-1", та останньою путівкою в єврокубки, за яку змагаються "Олександрія", "Ворскла" та "Кривбас".
Також йде боротьба між командами, хто фінішує вище 13-14 місця, які відправлять команди в стикові матчі за виживання в УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга
30 тур
4 червня
"Дніпро-1" – "Кривбас" (Трансляція - УНІАН)
"Верес" – "Інгулець" (Трансляція - Setanta Sports)
"Ворскла" – "Шахтар" (Трансляція - Setanta Sports)
"Колос" – "Львів" (Трансляція - Setanta Sports)
"Металіст 1925" – "Динамо" (Трансляція - Setanta Sports)
"Металіст" – "Чорноморець" (Трансляція - УНІАН)
"Минай" – "Зоря" (Трансляція - Setanta Sports)
"Рух" – "Олександрія" (Трансляція - УНІАН)
Усі матчі 30-го туру УПЛ розпочнуться о 15:00
- 28 травня золото прем'єр-ліги достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1".
- "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України.
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