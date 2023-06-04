УПЛ: розклад матчів і трансляцій останнього туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вже сьогодні, 4 червня, ми побачимо останній тур УПЛ. Інтрига залишається у битві за 2 місце між "Зорею" і "Дніпром-1", та останньою путівкою в єврокубки, за яку змагаються "Олександрія", "Ворскла" та "Кривбас".

Також йде боротьба між командами, хто фінішує вище 13-14 місця, які відправлять команди в стикові матчі за виживання в УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга

30 тур

4 червня

"Дніпро-1" – "Кривбас" (Трансляція - УНІАН)

"Верес" – "Інгулець" (Трансляція - Setanta Sports)

"Ворскла" – "Шахтар" (Трансляція - Setanta Sports)

"Колос" – "Львів" (Трансляція - Setanta Sports)

"Металіст 1925" – "Динамо" (Трансляція - Setanta Sports)

"Металіст" – "Чорноморець" (Трансляція - УНІАН)

"Минай" – "Зоря" (Трансляція - Setanta Sports)

"Рух" – "Олександрія" (Трансляція - УНІАН)

Усі матчі 30-го туру УПЛ розпочнуться о 15:00