УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 1-го туру чемпіонату України
У вівторок, 23 серпня, відбудуться стартові матчі нового чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Новий сезон в прем'єр-лізі відкриється о 13:00 в Києві на НСК "Олімпійський" грою між "Шахтарем" та "Металістом". Також сьогодні зустрінуться "Зоря" - "Ворскла", "Чорноморець" - "Верес" та "Колос" - "Кривбас".
Під час воєнного стану усі матчі відбуватимуться без глядачів.
Чемпіонат України з футболу
1-й тур
23 серпня
13:00 - "Шахтар" - "Металіст" - пряма трансляція на Setanta Sports
15:00 - "Зоря" - "Ворскла" - Setanta Sports, 2+2
15:00 - "Чорноморець" - "Верес" - Setanta Sports 2
17:00 - "Колос" - "Кривбас" - Setanta Sports
- 15 серпня УПЛ обрала офіційним транслятором чемпіонату України з футболу телекомпанію Setanta Sports.
- 22 серпня медіагрупа 1+1 media оголосила, що транслюватиме домашні матчі "Динамо", "Зорі", "Дніпра-1" та "Металіста".
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