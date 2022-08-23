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УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 1-го туру чемпіонату України

23 серпня, 2022 вiвторок
06:56
Спорт Тарас Степаненко, "Шахтар"

У вівторок, 23 серпня, відбудуться стартові матчі нового чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Новий сезон в прем'єр-лізі відкриється о 13:00 в Києві на НСК "Олімпійський" грою між "Шахтарем" та "Металістом". Також сьогодні зустрінуться "Зоря" - "Ворскла", "Чорноморець" - "Верес" та "Колос" - "Кривбас". 

Під час воєнного стану усі матчі відбуватимуться без глядачів.    

Чемпіонат України з футболу

1-й тур

23 серпня

13:00 - "Шахтар" - "Металіст" - пряма трансляція на Setanta Sports

15:00 - "Зоря" - "Ворскла" - Setanta Sports, 2+2

15:00 - "Чорноморець" - "Верес" - Setanta Sports 2

17:00 - "Колос" - "Кривбас" - Setanta Sports

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футбол
Шахтар
Металіст
Чорноморець
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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