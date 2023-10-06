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Головна Спорт УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України

УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України

6 жовтня, 2023 п'ятниця
14:50
Спорт Динамо

У п'ятницю, 6 жовтня, матчем між житомирським "Поліссям" та київським "Динамо" розпочинається 10-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Трансляції матчів 10-го туру УПЛ доступні на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.   

Чемпіонат України з футболу

10-й тур

6 жовтня

15:00 "Полісся" - "Динамо", OTT

7 жовтня

13:00 "Дніпро-1" - "Верес", УНІАН

15:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Олександрія", OTT

17:00 "Колос" - "Ворскла", OTT 

8 жовтня

13:00 "Оболонь" - "Металіст 1925", OTT 

15:00 "Рух" - "Минай", YouTube-канал "Руха", Sport 1, Суспільне Спорт

17:00 "Кривбас" - "Чорноморець", YouTube-канал "Чорноморця"

Матч "Зоря" - "Шахтар" перенесено

Фото: facebook.com/upl.ua.official




 
футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
ФК "Рух"
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