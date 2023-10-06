УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України
У п'ятницю, 6 жовтня, матчем між житомирським "Поліссям" та київським "Динамо" розпочинається 10-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів 10-го туру УПЛ доступні на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.
Чемпіонат України з футболу
10-й тур
6 жовтня
15:00 "Полісся" - "Динамо", OTT
7 жовтня
13:00 "Дніпро-1" - "Верес", УНІАН
15:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Олександрія", OTT
17:00 "Колос" - "Ворскла", OTT
8 жовтня
13:00 "Оболонь" - "Металіст 1925", OTT
15:00 "Рух" - "Минай", YouTube-канал "Руха", Sport 1, Суспільне Спорт
17:00 "Кривбас" - "Чорноморець", YouTube-канал "Чорноморця"
Матч "Зоря" - "Шахтар" перенесено
Фото: facebook.com/upl.ua.official
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