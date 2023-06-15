Про це повідомляє VERES TV.

Про призначення Лавриненка була оголошено на засідання наглядової ради "Вереса".

З новим тренером уклали контракт на 3 роки. У команді з Рівного Сергій Лавриненко замінить Юрія Вірта, якого звільнили після завершення сезон 2022/23.

48-річний Лавриненко у 2014-2016 роках очолював кіровоградську "Зірку", до 2022 року тренував "Інгулець".

Як "Верес" зіграв у сезоні 2022/23

"Верес" завершив сезон на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ та зіграв у перехідних матчах за збереження місця в УПЛ із запорізьким "МФК "Металург" з першої ліги. Рівняни за підсумками двох матчів перемогли 0:1, 6:1.