УПЛ: "Верес" призначив нового головного тренера
Новим головним тренером футбольного клубу "Верес" з Рівного став Сергій Лавриненко
Про це повідомляє VERES TV.
Про призначення Лавриненка була оголошено на засідання наглядової ради "Вереса".
З новим тренером уклали контракт на 3 роки. У команді з Рівного Сергій Лавриненко замінить Юрія Вірта, якого звільнили після завершення сезон 2022/23.
48-річний Лавриненко у 2014-2016 роках очолював кіровоградську "Зірку", до 2022 року тренував "Інгулець".
Як "Верес" зіграв у сезоні 2022/23
"Верес" завершив сезон на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ та зіграв у перехідних матчах за збереження місця в УПЛ із запорізьким "МФК "Металург" з першої ліги. Рівняни за підсумками двох матчів перемогли 0:1, 6:1.
- 14 червня "Верес" переміг МФК "Металург" та зберіг місце у прем'єр-лізі.
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