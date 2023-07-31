УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
За підсумками стартового туру чемпіонату України з футболу лідерство захопило київське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1-му турі прем'єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 4:1, набрало 3 очки та вийшло на перше місце завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів. Крім киян по 3 пункти мають ще 5 клубів - "Чорноморець", "Полісся", "Рух", "Олександрія" та "Шахтар", який переграв "Металіст 1925 - 2:1.
Фото: upl.ua
Результати усіх матчів 1-го туру УПЛ
28 липня
"Оболонь" - "Колос" 0:0
"Верес" - "Полісся" 0:2
Голи: Макуана, 2, Будківський, 39
Вилучення: Балан, 87 - Гітченко, 57
29 липня
"Рух" - "Зоря" 2:1
Голи: Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21
Вилучення: Жордан, 84 ("Зоря")
"Металіст 1925" - "Шахтар" 1:2
Голи: Юсов, 56 - Матвієнко, 30, Траоре, 47
30 липня
ЛНЗ - "Чорноморець" 0:2
Голи: Бойчук, 39, Шпорн. 65
"Динамо" - "Минай" 4:1
Голи: Ванат 27, 30, Буяльський (пен.) 87, Караваєв 90+4 – Вітенчук 3
Вилучення: Попов, 31 - Бандура, 56
"Олександрія" - "Кривбас" 1:0
Гол: Шулянський 4
Вилучення: Семотюк 31 ("Кривбас")
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