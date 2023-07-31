Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1-му турі прем'єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" з рахунком 4:1, набрало 3 очки та вийшло на перше місце завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів. Крім киян по 3 пункти мають ще 5 клубів - "Чорноморець", "Полісся", "Рух", "Олександрія" та "Шахтар", який переграв "Металіст 1925 - 2:1.

Фото: upl.ua

Результати усіх матчів 1-го туру УПЛ

28 липня

"Оболонь" - "Колос" 0:0

"Верес" - "Полісся" 0:2

Голи: Макуана, 2, Будківський, 39

Вилучення: Балан, 87 - Гітченко, 57

29 липня

"Рух" - "Зоря" 2:1

Голи: Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21

Вилучення: Жордан, 84 ("Зоря")

"Металіст 1925" - "Шахтар" 1:2

Голи: Юсов, 56 - Матвієнко, 30, Траоре, 47

30 липня

ЛНЗ - "Чорноморець" 0:2

Голи: Бойчук, 39, Шпорн. 65

"Динамо" - "Минай" 4:1

Голи: Ванат 27, 30, Буяльський (пен.) 87, Караваєв 90+4 – Вітенчук 3

Вилучення: Попов, 31 - Бандура, 56

"Олександрія" - "Кривбас" 1:0

Гол: Шулянський 4

Вилучення: Семотюк 31 ("Кривбас")