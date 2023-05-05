УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 24-го туру
У четвер, 4 травня, були зіграні заключні матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Донецький "Шахтар" набрав 59 очок і з відривом у 5 балів лідирує в турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" зіграв на один матч менше та відстає на 5 пунктів. Слідом йде луганська "Зоря", яка завоювала 52 бали.
Київське "Динамо" перебуває на четвертій сходинці з 47 балами. У єврокубковій зоні також розмістилась "Олександрія", у них 37 набраних пунктів та відрив над конкурентами у 5 очок.
ПФК "Львів" з 13 очками займає останню позицію в турнірній таблиці. За виживання також борються "Металіст" (19 очок), "Рух" (21), "Минай" (23) і "Верес" (24).
25-й тур УПЛ стартує у неділю, 7 травня.
Результати усіх матчів 24-го туру УПЛ
Середа, 3 травня
"Шахтар" – "Минай" 1:0
Гол: Траоре, 12
"Дніпро-1" – "Металіст" 5:0
Голи: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76
"Львів" – "Олександрія" 0:1
Гол: Сігеєв, 12
Вилучення: Мишенко, 46 ("Львів")
"Чорноморець" – "Колос" 3:0
Голи: Бадібанга, 7, Чоботенко, 58 (авт.), Демченко, 71
Вилучення: Ісаєнко, 78 ("Колос")
Зоря" – "Верес" 1:0
Гол: Імереков, 54
Вилучення: Ющишин, 9 ("Верес")
Четвер, 4 травня
"Інгулець" – "Кривбас" 0:0
"Металіст 1925" – "Рух" 0:0
"Ворскла" – "Динамо" 1:2
Голи: Степанюк, 13 - Ванат, 24, Беніто, 48
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