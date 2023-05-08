УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 25-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 25-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" не зміг переграти "Олександрію" - 1:1. Втратою лідера скористався "Дніпро-1", який переміг "Чорноморець" - 2:1. "Зоря" виявилася сильнішою за "Металіст 1925" - 3:0, а "Динамо" здолало "Кривбас" - 1:0 - та здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Шовковського, який тимчасово замінив на цій посаді Мірчу Луческу через те, що румун переніс операцію.

"Шахтар" має 60 очок та залишається на першому місці. "Дніпро-1" набрав 57 пунктів, скоротив відставання від лідера до 3 пунктів та зіграв на один матч менше за донеччан. Третьою з 55 балами йде "Зоря", Динамо четверте з 50 очками.

Інфографіка upl.ua