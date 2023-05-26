УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 28-го туру
Донецький "Шахтар" збільшив відрив у турнірній таблиці УПЛ після 28-го туру чемпіонату України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" програв "Ворсклі" 1:2, та з 64 очками залишився на другому місці. Тепер команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря" на 5 пунктів за 2 матчі до кінця чемпіонату.
"Зоря" займає третю позицію і відстає від "Дніпра-1" на 3 бали. "Динамо" перемогло "Колос" 3:0, набрало 56 очок та залишилося на четвертому місці.
У наступному, 29-му турі, УПЛ донецький "Шахтар" зіграє проти "Дніпра-1". "Гірникам" вистачить навіть закінчити матч внічию, щоб забезпечити собі чемпіонство.
Матч "Шахтар" - "Дніпро-1" пройде 28 травня.
- У середу, 24 травня, у 28-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" програв "Ворсклі", "Шахтар" розгромив "Зорю", а "Динамо" перемогло "Колос"
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