Управління Запорізької АЕС контролює Україна, а територію російські війська, - МВС України
В ході боїв минулої ночі у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.
Про це "Суспільному" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Еспресо.TV
Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".
При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС, хоча ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється
Також радник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.
Нагадаємо, територія Запорізької атомної електростанції вранці 4 березня була захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
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