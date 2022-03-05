Управління Запорізької АЕС контролює Україна, а територію російські війська, - МВС України

Про це "Суспільному" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Еспресо.TV

Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".

При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС, хоча ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється

Також радник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.

Нагадаємо, територія Запорізької атомної електростанції вранці 4 березня була захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

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