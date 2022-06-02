Упродовж 1-2 тижнів на нас чекає головне зіткнення навколо Сєвєродонецька, - Сергій Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що упродовж наступних 1-2 тижнів на нас чекає головне воєнне зіткнення навколо Сєвєродонецька на Луганщині
Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.
"Зараз упродовж 1-2 тижнів ми будемо бачити головне зіткнення навколо Сєвєродонецька. Ворог використовує тактику, коли штурмові підрозділи йдуть уперед, наражаються на нашу оборону, після цього підключається ворожа артилерія й намагається перемолоти ті позиції, де виявлені точки спротиву наших бійців. Зараз такі формати виявлення та тиску артилерією зберігаються у Сєвєродонецьку, інфраструктура якого майже повністю знищена", - зазначив Згурець.
Аналітик додав, що ризики просування вглибину України зі Сходу є, але не значні.
"Ми розуміємо, що захоплення Сєвєродонецька має символічне значення для російської армади. Це буде далі продовжуватися й наражатися на наш опір. Існують також ризики подальшого руху з боку Попасної в сторону траси Лисичанськ-Бахмут і від Ізюма в напрямку Словʼянська. Але просування в напрямку Словʼянська й Краматорська є мінімальним, якщо воно взагалі є", - зауважив Сергій Згурець.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай переконаний, що не варто ставити хрест на Сєвєродонецьку, адже ЗСУ провели у місті успішні контратаки.
- Інститут вивчення війни повідомляє, що російські окупанти намагаються дійти до Лисичанська з півдня та заходу, уникнувши форсування Сіверського Донця з боку Сєвєродонецька.
- За інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 червня, Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках, окупанти штурмують Сєвєродонецьк та Комишуваху.
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