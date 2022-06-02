Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Зараз упродовж 1-2 тижнів ми будемо бачити головне зіткнення навколо Сєвєродонецька. Ворог використовує тактику, коли штурмові підрозділи йдуть уперед, наражаються на нашу оборону, після цього підключається ворожа артилерія й намагається перемолоти ті позиції, де виявлені точки спротиву наших бійців. Зараз такі формати виявлення та тиску артилерією зберігаються у Сєвєродонецьку, інфраструктура якого майже повністю знищена", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що ризики просування вглибину України зі Сходу є, але не значні.

"Ми розуміємо, що захоплення Сєвєродонецька має символічне значення для російської армади. Це буде далі продовжуватися й наражатися на наш опір. Існують також ризики подальшого руху з боку Попасної в сторону траси Лисичанськ-Бахмут і від Ізюма в напрямку Словʼянська. Але просування в напрямку Словʼянська й Краматорська є мінімальним, якщо воно взагалі є", - зауважив Сергій Згурець.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай переконаний, що не варто ставити хрест на Сєвєродонецьку, адже ЗСУ провели у місті успішні контратаки.

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські окупанти намагаються дійти до Лисичанська з півдня та заходу, уникнувши форсування Сіверського Донця з боку Сєвєродонецька.

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 червня, Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках, окупанти штурмують Сєвєродонецьк та Комишуваху.

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