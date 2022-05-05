Упродовж 5 травня з Енергодара можна буде евакуюватися власним транспортом
Протягом 5 травня з Енергодара до Запоріжжя й у зворотному напрямку иожна власним транспортом
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Камянське та у зворотьньому напрямку є можливість проїхати", - зазначив він.
У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за цими напрямками можуть обмежити.
- 4 травня російські військові заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.
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