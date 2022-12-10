Упродовж 9 грудня ЗСУ знищили 370 окупантів, а також 3 танки й 2 установки РСЗВ
Станом на 10 грудня військові РФ втратили в Україні 93760 осіб, 2940 танків, 1927 артилерійських систем та 397 РСЗВ
Про це інформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2940 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,
- артилерійських систем – 1927 (+1) од,
- РСЗВ – 397 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+3).
Найбільших втрат військові РФ зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі.
- Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину уночі 10 грудня, а ракетні війська та артилеристи попереднього дня ударили по 4 ворожих пунктах управління.
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