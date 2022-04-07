Упродовж дня окупанти тричі обстрілювали Дніпропетровщину, четверо людей загинуло

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Маємо три обстріли території Дніпропетровщини протягом дня. Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах. Наразі відомо, що четверо людей загинули. Сім дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти", – йдеться в повідомленні.

Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти. Потім окупанти атакували з повітря.



Також у Кривому Розі ракета влучила в житловий сектор. Одна людина постраждала.

"Кордони Дніпропетровщини надійно захищені. Тому російські військові підло б‘ють по цивільних людях та цивільних об‘єктах із повітря", – додав Лукашук.

У ніч на 6 квітня у Дніпропетровській області окупанти з повітря атакували нафтобазу й завод і спричинили пожежу.