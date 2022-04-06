Росіяни з повітря атакували Дніпропетровщину, знищили нафтобазу і влучили в завод, - ОВА

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів", - зазначив він.



Нафтобазу й паливо знищили, а на заводі рятувальники понад 8 годин гасили сильну пожежу, оскільки загорілося пальне. Постраждалих немає.

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