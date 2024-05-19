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Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували низку одиниць техніки російської окупаційної армії, а також щонайменше 1210 загарбників
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 492 290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7576 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 14 630 (+35) од,
- артилерійських систем – 12 687 (+48) од,
- РСЗВ – 1074 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 803 (+2) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 155 (+47) од,
- крилатих ракет ‒ 2204 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 251 (+82) од,
- спеціальної техніки ‒ 2077 (+2) од.
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