Упродовж минулої доби від рук росіян загинули чотири жителі Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що троє людей загинули в Богородичному. Одну людину вбили в Торському. В Очеретиному одна людина зазнала поранень.

За весь час повномасштабної війни Росія вбила 1463 мешканці Донеччини, поранила 3361 людину. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.