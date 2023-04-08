Упродовж минулої доби від рук росіян загинули чотири жителі Донеччини
Упродовж минулої доби 7 квітня від рук російської армії загинули чотири мешканці Донецької області, одна людина дістала поранень
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що троє людей загинули в Богородичному. Одну людину вбили в Торському. В Очеретиному одна людина зазнала поранень.
За весь час повномасштабної війни Росія вбила 1463 мешканці Донеччини, поранила 3361 людину. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.
- Удень 7 квітня стало відомо, що українські захисники знищили російський Су-25 в районі Мар'їнки Донецької області.
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