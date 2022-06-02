УПЦ МП - це не церква, а підконтрольна структура ФСБ, - нардепка Піпа

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Якби ця церква справді хотіла якихось змін, вона ставала б частиною Православної церкви України (ПЦУ). Вчення цих церков по факту однакове, тільки питання хто керує, чия влада, хто приймає рішення та чиї кошти. Собор сказав, що вони не хочуть об'єднуватися з православною церквою України й за формулюванням закидають, що ПЦУ не така, якби вони хотіли. І у статі УПЦ МП написано, що статут може бути змінений у погодженні з первинною організацією, тобто з Москвою. Це не церква, а підконтрольна структура ФСБ"- підкреслила нардепка.



Наталія Піпа зазначила, що виникає питання, наскільки є легітимними зміни УПЦ МП до статуту. Можливо, це ініціатива Онуфрія чи Кирила під тиском політичної ситуації, щоб перефарбуватися і заявити, що від Москви ми від'єдналися. Бо розуміють, що парафіяни будуть відпадати від цієї церкви.



"Тому нічого доброго, від синоду та цього від'єднання я не очікую. Мені відомо з усіх проваджень, які відкриті, що тільки одна справа пішла до суду. Навіть, з ЗМІ ми бачимо, як священники московського патріархату здавали позиції наших військових, що призводило до загибелі мирного населення. Відповідно, цими людьми перш за все повинно займатися СБУ і вони мають відповідати за законом про колабораціонізм" – зауважила народна депутатка України.

26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" у рішенні Собору УПЦ МП — це винахід для прикриття залежності та несамостійності.

Кримська епархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.