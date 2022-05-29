"Ми з повним розумінням". Патріарх Кирило вважає, що Онуфрій та УПЦ (МП) діють "мудро"

Про це Кирило заявив сьогодні, 29 травня, після літургії у храмі Христа Спасителя (Москва, РФ), передає російський "Інтерфакс".

"Ми з повним розумінням ставимося до того, як сьогодні страждає Українська православна церква. Ми з розумінням ставимося до того, що блаженніший митрополит Онуфрій та єпископат повинні максимально мудро сьогодні діяти, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу", - сказав він.

Після літургії у храмі Христа Спасителя патріарх сказав, що, ставлячись з розумінням до дій українського єпископату, він водночас молиться про те, "щоб жодні тимчасові зовнішні усклднення ніколи не зруйнували духовну єдність нашого народу".

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"Щоб ті духовні цінності, які сформував наш благочестивий народ під заступництвом єдиної Російської православної церкви, щоб вони, укорінені в душах і серцях людей, сьогодні принесли свій плід стояння за єдність церкви та за Божу правду”, - додав московський патріарх.

Кирило, нагадаємо, повністю підтримує вторгнення російського війська й влаштований Путіним геноцид українського народу.

26 травня УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" у рішенні Собору УПЦ (МП) — це винахід для прикриття залежності та несамостійності.

При цьому Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.

Більшість релігієзнавців кажуть про рішення Собору як про тактичний хід, покликаний покращити репутацію УПЦ (МП) в очах українського суспільства, а також власного кліру та парафіян, оскільки про перехід конфесії під омофор вселенського патріарха Варфоломія та про входження до складу помісної Православної церкви України наразі так і не йдеться.

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