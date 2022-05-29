"Ми з повним розумінням". Патріарх Кирило вважає, що Онуфрій та УПЦ (МП) діють "мудро"
Очільник Російської православної церкви, патріарх московський Кирило вперше відреагував на прийняте 26 травня рішення Собору УПЦ (МП) про нібито розрив з Московською патріархією
Про це Кирило заявив сьогодні, 29 травня, після літургії у храмі Христа Спасителя (Москва, РФ), передає російський "Інтерфакс".
"Ми з повним розумінням ставимося до того, як сьогодні страждає Українська православна церква. Ми з розумінням ставимося до того, що блаженніший митрополит Онуфрій та єпископат повинні максимально мудро сьогодні діяти, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу", - сказав він.
Після літургії у храмі Христа Спасителя патріарх сказав, що, ставлячись з розумінням до дій українського єпископату, він водночас молиться про те, "щоб жодні тимчасові зовнішні усклднення ніколи не зруйнували духовну єдність нашого народу".
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"Щоб ті духовні цінності, які сформував наш благочестивий народ під заступництвом єдиної Російської православної церкви, щоб вони, укорінені в душах і серцях людей, сьогодні принесли свій плід стояння за єдність церкви та за Божу правду”, - додав московський патріарх.
Кирило, нагадаємо, повністю підтримує вторгнення російського війська й влаштований Путіним геноцид українського народу.
- 26 травня УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.
- Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" у рішенні Собору УПЦ (МП) — це винахід для прикриття залежності та несамостійності.
- При цьому Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.
- Більшість релігієзнавців кажуть про рішення Собору як про тактичний хід, покликаний покращити репутацію УПЦ (МП) в очах українського суспільства, а також власного кліру та парафіян, оскільки про перехід конфесії під омофор вселенського патріарха Варфоломія та про входження до складу помісної Православної церкви України наразі так і не йдеться.
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