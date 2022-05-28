УПЦ (МП) зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній

Про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону, передає Liga.net

"Мета собору - зберегти статус-кво і змінити ставлення до себе українського суспільства без розриву стосунків з Російською православною церквою й очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим", – зазначив Епіфаній.

Вінн наголосив, що ПЦУ прагне до єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ (МП) без умов та ультиматумів.

"Вони надалі зберігають єдність із вбивцею - патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців. На жаль, вони не відновили стосунків із вселенським патріархом, а навпаки, підтвердили усі попередні рішення. Де-факто зв'язок з Москвою залишається, а де-юре у них є бажання уникнути закону покликаного перейменувати їх", – додав митрополит.

26 травня УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" у рішенні Собору УПЦ МП — це винахід для прикриття залежності та несамостійності.

Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.