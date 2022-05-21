English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство УПЦ МП збирається унезалежнитись від РПЦ. Онуфрій особисто ображений на Кирила, - ЗМІ

УПЦ МП збирається унезалежнитись від РПЦ. Онуфрій особисто ображений на Кирила, - ЗМІ

21 травня, 2022 субота
22:37
Суспільство Кирило та Онуфрій

27 травня 2022 року може відбутися попередньо заявлене зібрання церкви Московського патріархату в Україні за участю єпископів, священників, монахів та мирян, присвячене подальшим взаєминам цієї релігійної конфесії з Російською православною церквою

Про це повідомляє Духовний фронт України.

"27 травня українські єпископи планують зібратися в Києві, щоб слухати жорсткі питання духовенства та мирян своєї церкви про те, чому український єпископат мовчить про роль патріарха Кирила у виправданні війни та чому УПЦ МП досі не відокремилася від церкви країни-агресора і як це зробити зараз, хай і із запізненням", - зазначається у повідомленні.

Головне та практично єдине питання майбутньої зустрічі - це незалежність від РПЦ та патріарха Кирила.

Як наголошується, за підсумками наради, під час богослужінь у храмах церкви Московського патріархату можуть перестати поминати патріарха Кщирила і почати поминати вселенського патріарха Варфоломія "з умовою, що після закінчення війни відбудеться об’єднавчий собор з ПЦУ або канонічний статус УПЦ МП  буде визначено іншим чином".

Читайте такожНайбільші православні святині України, які захопив Московський патріархат

При цьому, як заявив 20 травня із посиланням на власні джерела опозиційний до Кирила московський релігійний публіцист Сергій Чапнін, "стосунки між Онуфрієм та Кирилом безнадійно зіпсовані".

"І цілком зрозуміло, що вони зіпсовані з провини Кирила, який вкрай брутально спілкувався з Онуфрієм після початку війни", - наголосив Чапнін.

"Сьогодні мости у спілкуванні (Онуфрія - ред.) з патріархією практично спалено і про це каже ще одна деталь: митрополит Антоній (Паканич), який регулярно отримував з Москви інструкції як і що робити, повністю усунений від участі у підготовці майбутніх зборів. Відсторонений особисто Онуфрієм у досить образливій формі – йому доручено займатися адміністративними та логістичними питаннями, але демонстративно відмовлено брати участь у роботі над документами та рішеннями", - заявив Сергій Чапнін.

Не зможе істотно вплинути на перебіг зборів й позиця Вадима Новинського, каже він.

"Щось мені підказує, що після облоги Азовсталі Новинський не буде таким як раніше", - додав Чапнін.

Читайте і дивіться такожЯк Києво-Печерська лавра виховувала бойовиків для Гіркіна

17 травня український релігійний експорт Олександр Єфременко, спираючись на співрозмовників у Києво-Печерській лаврі, поінформував, що вже протягом тривалого часу "митрополит Онуфрій (Березовський) не має змоги поспілкуватись з очільником РПЦ, московським патріархом Кирилом (Гундяєвим)".

"Складається враження, що моспатріарх уникає розмови з Онуфрієм і просто не відповідає на його телефонні дзвінки. Імовірно, саме така поведінка кремлівського церковника підштовхує митрополита Онуфрія (Березовського) до пошуку альтернативної долі для УПЦ МП, аніж перебування у єдності з РПЦ", - зазначив Єфременко.

Довідка

12 травня 2022 року священний синод УПЦ МП постановив вирішити долю подальших взаємин з РПЦ на широкому внутрішньоцерковному зібранні.

"Найближчим часом буде скликано зібрання за участю єпископів, священників, монахів та мирян для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни і які нас всіх турбують. При цьому наголошуємо, що ми повинні зробити все, щоб дискусія з того чи іншого питання не вивела нас із канонічного поля і не спричинила нові розділення в церкві", - йшлося у заяві синоду церкви Московського патріархату.

Перед цим 93 церковні діячі УПЦ МП виступили з різким осудом заяв Кирила (Гундяєва) на підтримку вторгнення РФ в Україну 24 лютого й дій російських окупантів на українській території. На їхню думку, надалі Кирило не може бути патріархом московським.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал:https://t.me/espresotb

РПЦ
Березовський
церква
Патріарх Кирило
УПЦ МП
упц
московський патріархат
розкол
Вадим Новинський
Патріарх Кирил
Кирил
православні
Гундяєв
Варфоломій
розкол в УПЦ МП
Онуфрій
ПЦУ
Російська православна церква
Вселенський патріархат
УПЦ (МП)
патріарх Кіріл
православ'я
Кирило
патріархат
церкви
Азовсталь
Вадим Новінський
УПЦМП
Читайте також:
окупанти танк
20 травня, 2022 п'ятниця
Ворог веде наступальну операцію в районах Лисичанська і Сєверодонецька, є висока ймовірність бойових дій для виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Петер Сійярто
21 травня, 2022 субота
Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту
Роман Костенко
19 травня, 2022 четвер
Путін набирає молодих офіцерів замість профнепридатних старих генералів, - полковник СБУ Костенко
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.24
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
21 травня
22:57
У Північній Ірландії відбулась акція протесту з вимогою збільшити роль ірландської мови
22:35
В Україні ліквідували племінника заступника Шойгу, - росЗМІ
22:28
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід повинен змусити Путіна відступити, щоб уникнути продовольчої кризи у світі, - Клімкін
22:16
Тбілісі
87% грузинів вважають, що війна в Україні є їхньою війною, - опозиційна депутатка Деканоїдзе
22:07
На фото презентація стрічки "Памфір" у Каннах
У Каннах відбулась прем'єра української стрічки "Памфір"
21:52
Матеуш Моравецький
Моравецький закликав розмістити у Польщі постійні бази НАТО
21:41
На фото працівник Суспільного, якого викрали окупанти
Окупанти відпустили викраденого співробітника Суспільного Олексія Воронцова
21:35
МЗС РФ
РФ заборонила в'їзд п'ятьом померлим американцям, зокрема сенатору Маккейну
21:17
Обстріляні будинки в Бахмуті
Мер Бахмута спростував інформацію, що місто закриють за 72 години
21:07
Заповнення добровольцем анкети на вступ до Польського війська
"Не допустимо такого, як в Україні". Армія Польщі почала масовий набір добровольців
21:03
Ексклюзив
Сергій Тарута
Я впевнений, це не буде затяжна війна, - нардеп Тарута
20:53
На фото лауреати Премії Ґонґадзе-2022
Премія Ґонґадзе-2022: Лауреатами стали Мстислав Чернов і Євген Малолєтка
20:43
БМП Marder
Німеччина не може передати Україні вживані БМП через відсутність політичної волі, - Bild
20:24
На фото військова техніка окупантів
Українські військові знищили російську техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
20:22
На фото: Пам'ятник, Олександр Пушкін, Миколаїв
"Після війни розберемось": у Миколаєві прибрали пам'ятник Пушкіну
20:08
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін залучив всю свою агентуру на Заході, щоб змусити Україну підписати мирну угоду, - Піонтковський
20:03
У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження віспою мавп
19:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Гарантією існування України є повноцінне членство у ЄС та НАТО, - нардеп Княжицький
19:54
Держдума РФ
У Росії розглянуть можливість обміну захисників Маріуполя на Медведчука, - депутат Держдуми
19:54
Олег Сенцов
На форумі у Давосі діятиме Українській дім. Виступатимуть урядовці, бізнесмени, Олег Сенцов і Тімоті Снайдер
19:47
На фото військовослужбовець РФ, якого встановили ЗМІ
ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі
19:45
поховання
На Харківщині знайшли декілька поховань загарбників, серед них підполковник
19:26
Маріуполь окупанти вода
У Маріуполі через поховання та дощі може поширитися епідемічна катастрофа, - мер міста
19:23
евакуація
21 травня з Луганщини евакуювали 57 людей
19:19
На фото захисник України
Окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області, - Генштаб ЗСУ
19:16
Ексклюзив
Саміт ОДКБ у Москві, 16 травня 2022 року
ОДКБ почне розпадатись після успішного контрнаступу ЗСУ, - білоруський політолог Юсов
19:10
"Білоруське визвольне військо". Три білоруські батальйони об'єдналися в окремий полк ЗСУ
19:04
Військові навчання ЗСУ
За півтора-два місяці Україна почне масштабний контрнаступ, - голова Conflict Intelligence Team
18:59
Ірина Горобцова
В окупованому Херсоні викрадають жителів з проукраїнською позицією
18:47
Київ прапор україна
В День Європи у Києві стартував флешмоб вдячності країнам, які надали тимчасовий притулок українцям
18:19
Ексклюзив
Юлія Паєвська ("Тайра")
Тайру і полонених жінок-медиків треба вимагати обміняти на Медведчука, - волонтерка Корчинська
18:19
міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
На Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
18:10
Ексклюзив
ракета
Головний маркер, що США хоче перемоги України, — це надання конкретної зброї, — військовий експрокурор Чумак
18:07
санкції
Очільник сербської частини Боснії виступив проти запровадження антиросійських санкцій
18:06
На фото лікарня Сєвєродонецька
У лікарні Сєвєродонецька залишилися три лікарі та 5 медсестер
17:59
Ексклюзив
ЗСУ українські військові
На Житомирщині мери міст разом з військовими побудують лінію оборони, - мер Житомира Сухомлин
17:55
Маріуполь окупанти
Відсьогодні евакуація з Маріуполя неможлива. На блок-постах стоять кадирівці і Росгвардія, - радник мера Андрющенко
17:50
Ексклюзив
Окупанти обстріляли
Росіяни обстрілюють Сумську та Чернігівську області, щоб стримувати ЗСУ від перекидання на Схід та Південь України, - військовий експерт Киричевський
17:42
прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Україна очікує згоди міністрів оборони 40 країн на передачу реактивних систем залпового вогню Multiple Launch Rocket System, - Зеленський
17:41
Зеленський
Альтернатива статусу України як кандидата у члени ЄС буде черговим компромісом Європи з РФ, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV