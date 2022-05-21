УПЦ МП збирається унезалежнитись від РПЦ. Онуфрій особисто ображений на Кирила, - ЗМІ

Про це повідомляє Духовний фронт України.

"27 травня українські єпископи планують зібратися в Києві, щоб слухати жорсткі питання духовенства та мирян своєї церкви про те, чому український єпископат мовчить про роль патріарха Кирила у виправданні війни та чому УПЦ МП досі не відокремилася від церкви країни-агресора і як це зробити зараз, хай і із запізненням", - зазначається у повідомленні.

Головне та практично єдине питання майбутньої зустрічі - це незалежність від РПЦ та патріарха Кирила.

Як наголошується, за підсумками наради, під час богослужінь у храмах церкви Московського патріархату можуть перестати поминати патріарха Кщирила і почати поминати вселенського патріарха Варфоломія "з умовою, що після закінчення війни відбудеться об’єднавчий собор з ПЦУ або канонічний статус УПЦ МП буде визначено іншим чином".

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При цьому, як заявив 20 травня із посиланням на власні джерела опозиційний до Кирила московський релігійний публіцист Сергій Чапнін, "стосунки між Онуфрієм та Кирилом безнадійно зіпсовані".

"І цілком зрозуміло, що вони зіпсовані з провини Кирила, який вкрай брутально спілкувався з Онуфрієм після початку війни", - наголосив Чапнін.

"Сьогодні мости у спілкуванні (Онуфрія - ред.) з патріархією практично спалено і про це каже ще одна деталь: митрополит Антоній (Паканич), який регулярно отримував з Москви інструкції як і що робити, повністю усунений від участі у підготовці майбутніх зборів. Відсторонений особисто Онуфрієм у досить образливій формі – йому доручено займатися адміністративними та логістичними питаннями, але демонстративно відмовлено брати участь у роботі над документами та рішеннями", - заявив Сергій Чапнін.

Не зможе істотно вплинути на перебіг зборів й позиця Вадима Новинського, каже він.

"Щось мені підказує, що після облоги Азовсталі Новинський не буде таким як раніше", - додав Чапнін.

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17 травня український релігійний експорт Олександр Єфременко, спираючись на співрозмовників у Києво-Печерській лаврі, поінформував, що вже протягом тривалого часу "митрополит Онуфрій (Березовський) не має змоги поспілкуватись з очільником РПЦ, московським патріархом Кирилом (Гундяєвим)".

"Складається враження, що моспатріарх уникає розмови з Онуфрієм і просто не відповідає на його телефонні дзвінки. Імовірно, саме така поведінка кремлівського церковника підштовхує митрополита Онуфрія (Березовського) до пошуку альтернативної долі для УПЦ МП, аніж перебування у єдності з РПЦ", - зазначив Єфременко.

Довідка

12 травня 2022 року священний синод УПЦ МП постановив вирішити долю подальших взаємин з РПЦ на широкому внутрішньоцерковному зібранні.

"Найближчим часом буде скликано зібрання за участю єпископів, священників, монахів та мирян для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни і які нас всіх турбують. При цьому наголошуємо, що ми повинні зробити все, щоб дискусія з того чи іншого питання не вивела нас із канонічного поля і не спричинила нові розділення в церкві", - йшлося у заяві синоду церкви Московського патріархату.

Перед цим 93 церковні діячі УПЦ МП виступили з різким осудом заяв Кирила (Гундяєва) на підтримку вторгнення РФ в Україну 24 лютого й дій російських окупантів на українській території. На їхню думку, надалі Кирило не може бути патріархом московським.

Українська парламентська опозиція вимагала накласти санкції на УПЦ МП, заборонити її діяльність, а майно націоналізувати. Було зареєстровано відповідний законопроєкт.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу") виступив проти розгляду даного документу в сесійній залі, аби, як він висловився, уникнути "розколу українського суспільства".

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