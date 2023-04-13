Про це інформує ОК Північ.



Сьогодні з 06:10 до 06:28 рашисти двічі вдарили по населеному пункту Рівне, що на Сумщині.

Військові припускають, що армія Росії, ймовірно, використала міномет калібру 120 мм.

Також ворог гатив зі ствольної артилерії поблизу села Галаганівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Загалом там зафіксували 15 приходів.

Повідомляється, що пошкодження інфраструктури чи домівок не було.

Також серед мирного населення ніхто не постраждав.