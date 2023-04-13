Уранці армія РФ гатила по прикордонню Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано щонайменше 17 прильотів
Уранці 13 квітня російські війська двічі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, зафіксовано щонайменше 17 прильотів
Про це інформує ОК Північ.
Сьогодні з 06:10 до 06:28 рашисти двічі вдарили по населеному пункту Рівне, що на Сумщині.
Військові припускають, що армія Росії, ймовірно, використала міномет калібру 120 мм.
Також ворог гатив зі ствольної артилерії поблизу села Галаганівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Загалом там зафіксували 15 приходів.
Повідомляється, що пошкодження інфраструктури чи домівок не було.
Також серед мирного населення ніхто не постраждав.
- У ніч на 10 квітня російська окупаційна армія здійснила мінометний обстріл прикордонних територій Сумської області.
- Уранці 12 квітня російська окупаційна армія вкотре обстріляла прикордонні території Чернігівської області. Ворог застосував ствольну артилерію.
- 12 квітня, російські терористи здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області.
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