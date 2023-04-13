На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено АЗС та приватні домогосподарства
У середу, 12 квітня, російські терористи здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни задіяли міномети, артилерію та РСЗВ для обстрілів Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської громад.
В Есманській громаді внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти) - пошкоджено АЗС. А в Миропільській громаді постраждали два приватних домогосподарства.
Загалом зафіксовано 75 прильотів. Про жертв інформації немає.
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