На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено АЗС та приватні домогосподарства

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни задіяли міномети, артилерію та РСЗВ для обстрілів Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської та Есманської громад.

В Есманській громаді внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти) - пошкоджено АЗС. А в Миропільській громаді постраждали два приватних домогосподарства.

Загалом зафіксовано 75 прильотів. Про жертв інформації немає.