Судячи з відео групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", яке оприлюднене позавчора, українські війська ведуть бої у промисловій зоні на околиці Соледара, біля рудника номер 7. Це група промислових будівель, яку включено в адміністративні кордони міста, але яка розташована на відстані від житлових кварталів і є західною околицею Соледара. Там, в районі західної околиці, проходить тепер фронт.

Бої в районі Соледара тривають, але вперше з липня росіянам вдалось захопити майже все українське місто.

Це треба чесно визнати й зробити чесні висновки на всіх рівнях.

Офіс президента лякається повідомляти про втрату Соледара, тому що Банкова хоче повідомляти тільки гарні новини, і не хоче брати на себе відповідальність за поразки. Але війна — це не місце для здобуття рейтингів, у разі поразки треба швидко робити висновки та вносити зміни

Читайте також: Ми не віримо нікому. Якщо, звісно, вони не кажуть те, що нам подобається

Офіс президента лякається повідомляти про втрату Соледара, тому що Банкова хоче повідомляти тільки гарні новини, і не хоче брати на себе відповідальність за поразки. Але війна — це не місце для здобуття рейтингів, у разі поразки треба швидко робити висновки та вносити зміни.

Так, треба сказати правду — Соледар — це поразка. І вона потребує висновків: щодо чесного та об’єктивного інформування про обставини організації військ, управління, призначень та замін командного складу, вчасної ротації військ, вчасного посилення резервами атакованих дільниць, відбору та бойової підготовки, розв'язання проблем "обмежено придатних", заохочення та просування бойових лідерів на усіх рівнях, тактичної розвідки, забезпечення боєприпасами, якості обов'язкової підготовки, вчасного реагування, інженерного обладнання рубежів оборони та тилових рубежів, побудови щільних бойових порядків та своєчасного спрямування резервів, і так далі.

Ми пропустили удар, і відповідальність вищого керівництва — не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з ситуації

Читайте також: Дискусії про "високі зарплати військових" ідіотські

Ми пропустили удар, і відповідальність вищого керівництва — не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з ситуації. Бо втрата Соледара — це в тому числі дії та бездіяльність Ставки Верховного Головнокомандувача, яка не змогла вчасно зреагувати з багатьох причин.

Якщо командування зробить об'єктивні, а не зручні для когось висновки, уроки Соледару зроблять нас сильніше. Щоб перемагати, питати в першу чергу треба з командирів, а не з солдатів.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.