Урсула фон дер Ляєн, Ріанна та Тейлор Свіфт: Forbes оголосив топ-100 найвпливовіших жінок світу

Про це йдеться на сайті.

Друге місце посіла голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, на третьому опинилася віцепрезидентка США Камала Гарріс. Лідерка Італійського уряду Джорджія Мелоні займає четверте місце у списку, за нею йде американська попзірка Тейлор Свіфт.

Зазначається, що цей список визначався за чотирма основними показниками: гроші, ЗМІ, вплив і сфери впливу.

"Для політичних лідерів ми зважили валовий внутрішній продукт і населення; для керівників компаній вирішальними були доходи, оцінка та кількість працівників. Згадування в ЗМІ та соціальне охоплення були проаналізовані для всіх. Результат: 100 жінок, які формують політику, продукти та політичні бої, які визначають наш світ", - додали в журналі.