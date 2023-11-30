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Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок 2023 року за версією FT

30 листопада, 2023 четвер
12:44
Суспільство На фото: Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку ТОП-25 найвпливовіших жінок 2023 року за версією видання Financial Times

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

"Найбільше я захоплююся в Олені Зеленській її чесністю. Сценарист за фахом, вона вміє не скупитися на слова, залишаючись обеззброюючою людиною", - сказала прем’єрка Естонії Кая Каллас про Олену Зеленську.

За словами Каллас, Зеленська, як і президент України, стала світовим символом стійкості. Її лідерство у розв'язанні проблеми психічного здоров’я українців під час війни є життєво важливим.

"Естонія разом з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для дітей, яких російські бомби зробили сиротами. Вона надзвичайно уважна до деталей і вміє слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і припинити страждання", - додала прем’єрка Естонії.

До списку найвпливовіших жінок увійшли також Марго Роббі, Бейонсе, Урсула фон дер Ляєн, Мері Барра, Елізабет Марума, Каталін Каріко та інші.

  • У 2022 році Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією американського видання Politico, а диктатора Володимира Путіна визнали "невдахою року".
  • Цього року Politico також представило щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи, куди в категорію "Діячі" потрапив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
  • Крім цього, Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією американського видання Politico. Його назвали "Марафонцем року" в категорії "Мрійники".
Естонія
Олена Зеленська
Володимир Зеленський
Світ про Україну
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