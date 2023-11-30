Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок 2023 року за версією FT

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

"Найбільше я захоплююся в Олені Зеленській її чесністю. Сценарист за фахом, вона вміє не скупитися на слова, залишаючись обеззброюючою людиною", - сказала прем’єрка Естонії Кая Каллас про Олену Зеленську.

За словами Каллас, Зеленська, як і президент України, стала світовим символом стійкості. Її лідерство у розв'язанні проблеми психічного здоров’я українців під час війни є життєво важливим.

"Естонія разом з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для дітей, яких російські бомби зробили сиротами. Вона надзвичайно уважна до деталей і вміє слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і припинити страждання", - додала прем’єрка Естонії.

До списку найвпливовіших жінок увійшли також Марго Роббі, Бейонсе, Урсула фон дер Ляєн, Мері Барра, Елізабет Марума, Каталін Каріко та інші.