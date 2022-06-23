Уряд Болгарії пішов у відставку. Прем'єр звинувачує Росію та мафію

Про це пише Politico.

22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Пєткова. За це рішення проголосували 123 з 239 депутатів.

Пєтков заявив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Він також звинуватив Росію в тиску на парламент через її прихильників із партії "Возраждане".

"Це голосування – це один крихітний крок на дуже довгому шляху, що попереду нас. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і колись у нас буде Болгарія без ляльководів, без мафії — нормальна європейська країна", — сказав Кирил Пєтков у прощальній промові перед національними зборами.

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