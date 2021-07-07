Уряд дозволив чоловікам брати 14-денну відпустку по народженню дитини

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



За словами заступниці міністра економіки Світлани Галущенко, у квітні департамент ухвалив надзвичайно важливий закон, що забезпечує рівні можливості матері та батька у догляді за дитино та запроваджує новий вид відпустки при народженні дитини.



"Сьогоднішнє рішення уряду спрощує процедуру отримання такої відпустки шляхом визначення чіткого механізму, умов та підстав її надання", - цитує пресслужба слова Галущенко.



Відтак, на відпустку матимуть право чоловік, дружина якого народила дитину; батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, а також дід, баба або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокими.



Зазначається, що оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово, але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Ухвалений Порядок визначає перелік документів для кожної категорії осіб.

Нагадаємо, що 15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон №3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною", що усунув законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною.