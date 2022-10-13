Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців
Відповідні зміни внесли у Правила перетинання державного кордону громадянами України постановою Кабінету Міністрів №1148
Уряд України дозволив виїзд закордон представникам авіаційної галузі. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
"Тепер авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна" мають дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки", - повідомляють прикордонники.
- До слова, петиція на сайті президента про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів, набрала необхідну кількість підписів для розгляду
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