Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців

Уряд України дозволив виїзд закордон представникам авіаційної галузі. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Тепер авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна" мають дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки", - повідомляють прикордонники.

До слова, петиція на сайті президента про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів, набрала необхідну кількість підписів для розгляду

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