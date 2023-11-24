Уряд Фінляндії пропонує збільшити допомогу Україні до 20,7 млн євро у 2024 році
23 листопада уряд Фінляндії зробив пропозицію про внесення змін до бюджету на 2024 рік, зокрема пропонується збільшення асигнувань Україні у 2024 році до 20,7 млн євро
Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.
У пропозиції йдеться про збільшення на 95,7 млн євро максимальної дозволеної суми на закупівлю військової техніки для Сил оборони України на 2024–2028 роки.
"Ця пропозиція покриє витрати на заміну матеріальних засобів, що випливають із 19-го пакету матеріальних засобів, наданого Україні. Збільшення асигнувань у 2024 році становитиме 20,7 млн євро.", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що були визначені фінансові рішення для сприяння участі фінських компаній у відбудові України. Уряд пропонує збільшити капітал фонду Finnfund на 25 млн євро, які будуть спрямовані на інвестиції та позики для України. Водночас планується, щоб центральний уряд видав зобов’язання щодо компенсації збитків для покриття 80% інвестицій або загальної суми не більше 20 млн євро.
Також уряд пропонує парламенту дати згоду міністерству економіки та зайнятості Фінляндії на компенсацію компанії Finnvera Plc кредитних збитків у розмірі до 50 млн євро від експортних гарантій, наданих для сприяння експорту та інвестицій в Україну.
- Фінляндія надасть Україні 20-й пакет оборонного обладнання. Відповідне рішення президент республіки ухвалив 17 листопада 2023 року за пропозицією уряду.
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