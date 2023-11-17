Фінляндія надішле Україні новий пакет військової допомоги на суму €100 млн
Фінляндія надасть Україні 20-й пакет оборонного обладнання. Відповідне рішення президент республіки ухвалив 17 листопада 2023 року за пропозицією уряду
Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.
"На карту в оборонній боротьбі України поставлено перспективу безпекового середовища для Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом з нашими союзниками ми залишаємось непохитними у нашому зобов'язанні підтримувати українців", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.
Зазначаэться, що це вже 20-й пакет оборонного обладнання для України. Вартість заміни оборонних засобів, що містяться в цьому пакеті, оцінюється Фінляндією в 100 мільйонів євро.
За словами міністра оборони Фінляндії, загальна сума компенсації за 20 пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією, становить 1,5 мільярда євро.
У відомстві пояснили, що з оперативних міркувань, а також з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакету, способу його доставки або графіку не надаються.
При прийнятті рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних Сил.
- Україна 23 жовтня отримала від уряду Фінляндії 9 транспортних засобів: 4 карети швидкої допомоги, 3 пожежні автомобілі, автоцистерну та автопідйомник.
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