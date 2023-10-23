Карети швидкої, пожежні автомобілі: Україна отримала гуманітарну допомогу від Фінляндії
Україна 23 жовтня отримала від уряду Фінляндії 9 транспортних засобів: 4 карети швидкої допомоги, 3 пожежні автомобілі, автоцистерну та автопідйомник
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Частину техніки з гуманітарного вантажу отримають підрозділи ДСНС України.
"У рятувальників немає зброї, але сьогодні ми на своєму фронті наближаємо нашу спільну перемогу: рятуємо людей, ліквідовуємо наслідки ворожої агресії. Вкрай важливо, що ми не одні у цій боротьбі. Вже неодноразово українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це саме та техніка та обладнання, що необхідне нам для роботи в умовах війни. Ми безмежно пишаємося такими європейськими друзями та вкотре висловлюємо вдячність фінським партнерам за підтримку України”, - зазначив т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук.
- У серпні Фінляндія оголосила про пакет військової допомоги Україні, але не уточнила, що в ньому буде. Загальна вартість допомоги станом на кінець літа оцінювалася в понад 1,3 млрд євро.
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