Карети швидкої, пожежні автомобілі: Україна отримала гуманітарну допомогу від Фінляндії

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Частину техніки з гуманітарного вантажу отримають підрозділи ДСНС України.

"У рятувальників немає зброї, але сьогодні ми на своєму фронті наближаємо нашу спільну перемогу: рятуємо людей, ліквідовуємо наслідки ворожої агресії. Вкрай важливо, що ми не одні у цій боротьбі. Вже неодноразово українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це саме та техніка та обладнання, що необхідне нам для роботи в умовах війни. Ми безмежно пишаємося такими європейськими друзями та вкотре висловлюємо вдячність фінським партнерам за підтримку України”, - зазначив т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук.