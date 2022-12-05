Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію про вступ країни до НАТО
У понеділок, 5 грудня, уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО
Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Фінляндії.
"Уряд пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір та Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників та міжнародного персоналу", - йдеться у повідомленні.
Після того, як парламент розгляне пропозицію, президент республіки ухвалить рішення про вступ держави до НАТО. Однак Фінляндія може стати членом Альянсу лише після того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол. Наразі вступ цієї країни схвалили 28 із 30 країн-членів Альянсу. Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.
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