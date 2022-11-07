Фінляндія після вступу до НАТО не розміщуватиме в себе ядерну зброю
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна після вступу до НАТО не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю
Про це повідомляє Yle.
Президентові Фінляндії видається небезпечним те, що розмови про ядерну зброю стали звичним явищем. Під час виступу на відкритті курсу національної оборони він повідомив, що Фінляндія, як майбутній член НАТО, не має наміру розміщувати в себе ядерну зброю, і "немає жодних ознак того, що хтось пропонує її" країні. Нііністьо зазначив, що ядерна зброя є важливою частиною сил стримування Альянсу, однак "вона є засобом профілактики, а не самоціллю".
Що стосується України, президент Фінляндії підкреслив її право захищати свою цілісність та законні кордони. За словами політика, російська армія не має жодного права перебувати на українській землі. Він наголосив, що Гельсінкі готові допомагати Україні так довго, як це буде потрібно.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
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