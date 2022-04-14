Уряд Франції заморозить 33 російських обʼєкта нерухомості на суму €500 млн

Про це повідомляє LIGA.Бізнес з посиланням на euronews.



За попередніми даними, влада Франції заморозить 33 об'єкта нерухомості в районі Французької Рив'єри, а також в Парижі та інших регіонах країни. Все майно належить підсанкційним російським олігархам.

Як стало відомо, нерухомість оцінюється більш ніж у €500 млн.

Зокрема повідомляється, що одним з таких об'єктів нерухомості є розкішний замок на березі Середземного моря, який належить Роману Абрамовичу.

Крім того, заморожені об'єкти нерухомості будуть і надалі належити господарям. Власники зможуть продовжувати жити в своїх маєтках, проте будинки не можна буде продавати чи здавати в оренду.

Нагадаємо, що 13 квітня Франція заморозила російські активи на суму понад $25 млрд

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb