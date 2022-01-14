Уряд мав вжити заходів з моніторингу поставок та споживання газу місяць-два назад, – економіст

Таку думку висловив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський в програмі "Великий ефір" на Еспресо.TV.



“Кабмін тільки зараз говорить про необхідність певного моніторингу, про необхідність тільки розробки кроків для того, щоб відклювати промислові об’єкти на випадок, якщо не ставатиме газу при сильному похолоданні. Це зроблену дуже пізно”, – сказав він.



На його думку, такі проблеми мають вирішуватися системно, натомість Кабінет міністрів довго зволікає та приймає рішення в ручному режимі.



“Відверто дивує: експерти за місяць-два попереджали про проблеми, про необхідність їх рішення, про необхідність “плану Б”, а уряд брехав сам собі і українцям. Мовляв, у нас усе добре. Такий розвиток подій можна було спрогнозувати. Чому не приймалися ці рішення?” – додав Ілля Несходовський.



Нагадаємо, прем’єр міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики України разом з НАК “Нафтогаз” і “Оператором ГТС України” щотижнево складати план-графік поставок та споживання газу.



Крім того, уряд доручив Міненерго, Мінекономіки, НАК та “Оператору ГТС” обговорити з промисловими підприємствами, які виступають великими споживачами цього енергоресурсу, можливість “врегулювання питань поставок газу” до кіня опалювального сезону 2021-2022.



