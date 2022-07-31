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Німці не до кінця готові компенсувати російський газ за рахунок АЕС, - The Washington Post

31 липня, 2022 неділя
23:48
Світ Ангела Меркель

У Німеччині зростає занепокоєння з приводу припинення постачання російського газу та планового виведення з експлуатації АЕС. Їх вирішили відключити ще за часів Ангели Меркель

Про це пише The Washington Post. 

"Багато говорить за те, щоб не відключати безпечні та кліматично сприятливі атомні електростанції, а за необхідності використовувати їх до 2024 року", - заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер партії Вільних демократів.

Він закликав міністра економіки Роберта Хабека, який відповідає за енергетику, припинити використання газу для вироблення електроенергії.

Своєю чергою Хабек стверджує, що підтримувати роботу цих реакторів було б складно з юридичної та технічної точки зору і мало сприяло б розв'язанню проблем, спричинених дефіцитом газу. Він вважає, що природний газ є не стільки чинником у виробництві електроенергії, скільки паливом для промислових процесів і забезпечення опаленням.

"У нас є проблема з опаленням або проблема промисловості, але не проблема з електрикою — принаймні не в цілому по всій країні", - сказав він на початку липня.

У першому кварталі цього року частку атомних електростанцій припадало 6% електрогенерації Німеччини, а на частку газу — 13%. 

В останні дні деякі "зелені" виявили певну відкритість щодо дозволу одному або кільком атомним реакторам продовжувати роботу протягом короткого проміжку часу на наявних паливних стрижнях, якщо країна зіткнеться з надзвичайною ситуацією у сфері енергопостачання, але не на більш тривалий термін.

Але не на всіх у партії "Зелених" ця ідея не справляє враження.

"Це "безкінечне продовження" для реакторів, яке вимагатиме зміни чинного закону, а ми не будемо цього торкатися", - сказав представник фракції "Зелених" у бундестазі,  колишній міністр охорони навколишнього середовища Німеччини Юрген Тріттін.

Прессекретарка уряду Крістіане Хоффманн заявила минулого тижня, що він чекає на результати "стрес-тесту" АЕС, які очікуються найближчими тижнями.

Тим часом уряд ФРН вже дав зелене світло комунальним компаніям на запуск 10 вугільних електростанцій, що не наразі працюють, та 6 електростанцій, що працюють на нафті, та планує також розчистити шлях для відновлення роботи непрацюючих електростанцій, що працюють на бурому вугіллі. Ще 11 вугільних електростанцій, які мали бути зупинені у листопаді, отримають дозвіл на продовження роботи.

The Washington Post наголошує, план відмови від ядерної енергетики було затверджено в Німеччині ще 2011 року, за прем'єрства Ангели Меркель, невдовзі після ядерної катастрофи на Фукусімі в Японії. 

  • 23 липня Олаф Шольц сказав, що енергетичне узалежнення Німеччини від Росії було помилкою

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