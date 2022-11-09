Про це повідомляє Newsmaker.

Зазначається, що Кабмін Молдови схвалив запит голови Мін'юсту Серджіу Литвиненка. Він запропонував звернутися до Конституційного суду (КС) із проханням оголосити проросійську партію "Шор" поза законом.

За словами Литвиненка, у запиті достатньо аргументів, що свідчать про те, що "партія "Шор" діє у суперечності з принципами верховенства закону та ставить під загрозу суверенітет та незалежність Молдови".

"На мій погляд, є всі конституційні обставини для подання цієї заяви та визнання неконституційності цієї партії", - сказав голова Мін'юсту. Кабінет міністрів одноголосно схвалив ініціативу.

Тим часом партія "Шор" організувала протест через наміри уряду заборонити їхню діяльність через Конституційний суд. Учасників суттєво менше, ніж на останній масштабній акції у неділю, але присутні щонайменш кілька десятків людей.

28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.

30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни. 3 листопада після обшуку в офісі партії "Шор" затримали 8 осіб.

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