Про це повідомляє Newsmaker.

Зазначається, що обшуки в офісі партії "Шор" провели 2 листопада. Затриманих підозрюють у причетності до незаконного фінансування діяльності партії. Протягом трьох днів прокурори мають звернутися до суду для обрання запобіжного заходу.

Антикорупційна прокуратура також повідомила про вилучення понад 320 тисяч молдовських леїв (понад 600 тисяч гривень), які, як вважають, передбачалися для тіньових зарплат партійцям.

Відомо, що цей обшук - не перший для офісу політсили. 20 жовтня під час обшуку у пов'язаних з партією людей вилучили 3,5 млн леїв, розфасованих у сумки з назвами районів. Лідер політсили згодом сам визнав, що ці гроші призначалися для "зарплати" учасникам антивладних протестів.

28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.

30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни.