Уряд невизнаного Придністров'я пішов у відставку

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу Красносільського.

Мартинов подав заяву про відставку 26 травня. Про причини цього рішення нічого не повідомляється. Відомо лише, що Красносільський після цього нагородив Мартинова Орденом пошани.

Виконуватиме обов'язки глави уряду буде віце-прем'єр з питань правового регулювання та взаємодії з органами державної влади, керівник апарату уряду Станіслав Касап.

Верховній раді Красносільський запропонував затвердити прем’єром Олександра Розенберга, нинішнього міністра сільського господарства. Депутати розглянуть це питання на екстреному засіданні 27 травня.

Розенберг 55 років. У 1993 році він закінчив Кишинівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "інженер-електрик", працював на різних посадах у Придністров'ї. У січні 2022 року він очолив Мінсільгосп регіону.

Відзначимо, що Росія намагається створити у Придністров'ї видимість підготовки до нападу на Україну, з метою сковування ЗСУ на цьому напрямку.

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