Уряд обмежив вартість газу для населення від постачальника останньої надії

Про це йдеться у постанові Кабміну №1063 від 25 жовтня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.



Згідно з документом, Нафтогаз як ПОН зобов'язаний постачати газ побутовим споживачам за ціною не вищою за 7,96 грн/куб.м з урахуванням ПДВ з 1 жовтня по 30 листопада.



Крім того, Нафтогаз зобов'язаний постачати газ бюджетним установам та закладам охорони здоров'я за ціною не вище 16,8 грн/куб.м з ПДВ.



У документі також зазначається, що "Оператор ГТС України" за частю операторів газорозподільчих систем зобов'язаний автоматично включити в портфель постачальника "останньої надії" спожиті з 1 жовтня 2021 року обсяги природного газу бюджетними установами, постачання яким не здійснювалося жодним постачальником.

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