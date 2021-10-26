Уряд обмежив вартість газу для населення від постачальника останньої надії
Кабінет міністрів зобов'язав постачальника останньої надії (ПОН) компанію НАК "Нафтогаз України" з 1 жовтня по 30 листопада постачати газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн/куб.м з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ)
Про це йдеться у постанові Кабміну №1063 від 25 жовтня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.
Згідно з документом, Нафтогаз як ПОН зобов'язаний постачати газ побутовим споживачам за ціною не вищою за 7,96 грн/куб.м з урахуванням ПДВ з 1 жовтня по 30 листопада.
Крім того, Нафтогаз зобов'язаний постачати газ бюджетним установам та закладам охорони здоров'я за ціною не вище 16,8 грн/куб.м з ПДВ.
У документі також зазначається, що "Оператор ГТС України" за частю операторів газорозподільчих систем зобов'язаний автоматично включити в портфель постачальника "останньої надії" спожиті з 1 жовтня 2021 року обсяги природного газу бюджетними установами, постачання яким не здійснювалося жодним постачальником.
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