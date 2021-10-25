Уряд оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради Нафтогазу

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, уряд оголосив конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".



Зазначається, що претенденти на посаду повинні мати професіональну компетенцію, як мінімум, в одній зі сфер: бізнес-стратегія і розвиток; взаємодія з урядом і регуляторні питання; юридичний супровід; фінанси і аудит.



Потенційні члени наглядової ради повинні мати вищу освіту, зокрема, у галузі нафтової інженерії, менеджменту і адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин і права, мати досвід роботи на посаді виконавчого директора у міжнародній публічній компанії, десятирічний стаж роботи на керівних посадах у міжнародних і регіональних компаніях, а також досвід роботи у складних і різноманітних проєктах.



У перелік вимог також входить досвіт взаємодії з представниками уряду і регуляторами у сфері енергетики, розуміння впливу на галузь нормативно-правових актів ЄС, знання європейського енергоринку, тенденцій і перспектив розвитку відновлюваних джерел енергії, наявність досвіду і мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу і досвід залучення боргового і капітального фінансування на міжнародних ринках.



Зазначається, що незалежні члени наглядової ради Нафтогазу будуть отримувати компенсацію, яка відповідає міжнародним стандартам. Крім того, буде надано страхування D&O, а всі витрати, понесені від імені компанії, будуть компенсовані.

За інформацією Кабміну, документи від кандидатів прийматимуть до 9:00 6 грудня 2021 року.